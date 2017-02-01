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Рубрика: Новости Донбасса
01-02-2017, 12:44
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Заседания штаба по ситуации в Авдеевке проходят каждые 2 часа

Заседание штаба по контролю ситуации в Авдеевке Донецкой области происходят каждые 2 часа: как на месте, так и в Киеве. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, в Авдеевке удалось обеспечить на минимальном уровне работу всех систем жизнедеятельности. Единственное, что в городе из-за обстрелов нет электроэнергии, частично отсутствует связь. "Но разработаны абсолютно все сценарии, по которым мы будем действовать в зависимости от развития ситуации. Всем необходимым город сейчас обеспечен. Палатки обогрева развернуты. Социальные службы работают", – добавил Гройсман.

ВСУ наладили процесс поставки дров и находятся в готовности развернуть дополнительные пункты обогрева, если возникнет такая необходимость. Организована работа полевых кухонь.

Премьер сообщил, что дал поручение восстановить работу хотя бы одной школы, чтобы в дневное время дети имели возможность учиться. В Авдеевке сейчас находятся около 1,5 тысячи учеников, а также около 300 детей дошкольного возраста.

Также сообщается, что саперные, аварийно-спасательные и ремонтные бригады находятся в состоянии полной готовности, чтобы отправиться на место для восстановления электроснабжения.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»