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  • Гарантии безопасности в Авдеевке получены: ремонтные бригады вышли на место повреждения электросетей

Рубрика: Новости Донбасса
01-02-2017, 12:59
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Гарантии безопасности в Авдеевке получены: ремонтные бригады вышли на место повреждения электросетей

Со стороны СЦКК получено подтверждение гарантий прекращения огня в районе Авдеевки. Ремонтные бригады могут приступить к восстановительным работам. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВГА Павел Жебривский.

"Только что российская сторона в СЦКК предоставила нам письменное подтверждение гарантий прекращения огня. Три дня невероятных усилий президента Украины, наших международных партнеров!", - написал он в Фейсбуке.

Глава области также сообщил, что украинские ремонтные бригады уже вышли на место повреждения линии электропередачи. Также вышла бригада электромонтеров со стороны неподконтрольных территорий.

"После проведения детальных обследований будут определены масштабы повреждений и объемы восстановительных работ", - отметил Жебривский.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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