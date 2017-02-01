Из Авдеевки выехали первые автобусы с жителями: в Мариуполь эвакуированы 14 человек, из них 7 детей

В Авдеевке проходит эвакуация людей, желающих уехать из обстреливаемого города. Сегодня, 1 февраля, уже выехали три автобуса с местными жителями. Эвакуацией занимается международная организация ЮНИСЕФ (UNICEF). Автобусы сопровождают экипажи полицейских по дорожной безопасности, сообщили в областном главке.



В настоящее время 77 детей вывезено в Святогорье. В Мариуполь эвакуированы 14 человек, из них 7 детей, 6 взрослых и один человек с ограниченными возможностями. Из дома престарелых в г. Белицкое Добропольского района вывезено 20 граждан с ограниченными возможностями. Еще 13 человек эвакуированы в Покровск.