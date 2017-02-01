У детского санатория в Мариуполе образовался провал

На разрушающемся спуске, ведущем к морю от областного детского костно-туберкулезного санатория, появился провал земли. Недалеко от технического люка грунт провалился вместе с брусчаткой. Глубину провала определить невозможно, так как он завален булыжниками.

Вокруг люка видно проседание земли под брусчаткой. Гранитное покрытие спуска в месте провала разрушено со стороны балки, по который протекает ручей. Ширина пешеходного спуска на данном участке сократилась вдвое. Леерные ограждения на указанном спуске отсутствуют.