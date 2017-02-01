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Рубрика: Новости Мариуполя
01-02-2017, 13:36
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[Фото]

У детского санатория в Мариуполе образовался провал

На разрушающемся спуске, ведущем к морю от областного детского костно-туберкулезного санатория, появился провал земли. Недалеко от технического люка грунт провалился вместе с брусчаткой. Глубину провала определить невозможно, так как он завален булыжниками.

Вокруг люка видно проседание земли под брусчаткой. Гранитное покрытие спуска в месте провала разрушено со стороны балки, по который протекает ручей. Ширина пешеходного спуска на данном участке сократилась вдвое. Леерные ограждения на указанном спуске отсутствуют.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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