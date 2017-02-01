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Рубрика: Новости Мариуполя
01-02-2017, 13:53
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[Фото]

В Мариуполе на улице нашли мужчину в спецодежде и без сознания

Неизвестный мужчина был подобран машиной скорой помощи в бессознательном состоянии с улицы Никулина в Левобережном районе. Медиков вызвали прохожие.

Как сообщили в пресс-службе полиции, мужчина был одет в спецодежду. У него зафиксировано обморожение обоих рук. При нем находилась деревянная палка.

Если вам известна личность неизвестного, или вы обладаете информацией о его родственниках или близких, сообщите об этом по телефонам 096-797-20-14, 095-524-03-04 или 102.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»