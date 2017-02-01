Новые потери ВСУ: сегодня во время огневых атак двое военных погибли, двое - ранены

Сегодня с начала суток продолжились обстрелы украинских позиций в Авдеевке, "Шахте Бутовка", Песках, Водяном, Марьинке, Красногоровке и Новогригорьевке. Здесь применили реактивные системы залпового огня, танки, артиллерию, минометы и стрелковое оружие, сообщает пресс-центр АТО.



По предварительной информации, по состоянию на 14:00 среди украинских защитников есть потери. Двое военнослужащих погибли, еще двое - ранены.



Потери ВСУ за минувшие сутки озвучил на брифинге спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник. Так, в результате боевых действий 1 украинский военнослужащий погиб. Это произошло в Тоненьком во время артобстрела. Также 18 бойцов получили ранения, в том числе 15 – в Авдеевке, по 1 военному - в Луганском, Зайцево и Талаковке.