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Рубрика: Новости Донбасса
01-02-2017, 14:26
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Новые потери ВСУ: сегодня во время огневых атак двое военных погибли, двое - ранены

Сегодня с начала суток продолжились обстрелы украинских позиций в Авдеевке, "Шахте Бутовка", Песках, Водяном, Марьинке, Красногоровке и Новогригорьевке. Здесь применили реактивные системы залпового огня, танки, артиллерию, минометы и стрелковое оружие, сообщает пресс-центр АТО.

По предварительной информации, по состоянию на 14:00 среди украинских защитников есть потери. Двое военнослужащих погибли, еще двое - ранены.

Потери ВСУ за минувшие сутки озвучил на брифинге спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник. Так, в результате боевых действий 1 украинский военнослужащий погиб. Это произошло в Тоненьком во время артобстрела. Также 18 бойцов получили ранения, в том числе 15 – в Авдеевке, по 1 военному - в Луганском, Зайцево и Талаковке.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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