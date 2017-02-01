Сделать невозможное: Авдеевский коксохим продолжает работать и подавать тепло в дома жителей

Авдеевкий коксохимический завод продолжает подавать тепло в дома жителей города. Но для того, чтобы удерживать температуру на приемлемом уровне и не допустить замерзания системы отопления, завод был вынужен снизить производство. Об этом сообщил гендиректор АКХЗ Муса Магомедов.



По его словам, сейчас два цеха из четырех в режиме горячей консервации. Производительность на уровне 20%. Завод перешел на природный газ.

«Сейчас работают только 1-й и 2-й цеха на выдачу, коксовый газ используется для обогрева города. У нас был выбор: поддерживать температуру в отключенных цехах или "бросить" кокс на город, на отопление. Последнее мы и сделали. Нам удалось продержаться. 31 января в 9:30 удалось подвезти природный газ. На данный момент мы отапливаем город с помощью природного газа. Производство упало. Ранее у нас был показатель 6,5 тысячи тонн кокса в сутки, сейчас производим 2,5 тысячи тонн в сутки», - сказал Муса Магомедов в интервью glavcom.ua.

Ситуация, по его словам, пока остается критической из-за нестабильной подачи электроснабжения. АКХЗ работает на грани. «Сейчас мы работаем круглосуточно, руководство практически живет на заводе. Сколько коксохим простоит в режиме горячей консервации, зависит от количества газа, которое нам дадут. Без электроэнергии и природного газа мы продержимся трое суток. Дальше – всё…», - добавил Магомедов.