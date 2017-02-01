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Рубрика: Новости Мариуполя
01-02-2017, 15:15
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В Мариуполь прибыли представитель МИД Франции и министр Украины Вадим Черныш

Сегодня в Мариуполь прибыла делегация в составе Министра, Государственного секретаря при министерстве иностранных дел и международного развития, по вопросам внешней торговли, продвижения туризма и французских граждан за границей Матиас Фекля в сопровождении Посла Франции в Украине Изабель Дюмон, Министра оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадима Черныша. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Встретил почетную делегацию городской голова Мариуполя Вадим Бойченко. Поприветствовав министров Франции и Украины, он отметил большую значимость подобного визита как для города, так и для всей страны.

В рамках программы делегация посетит один из блокпостов Мариуполя, социальное общежитие по улице Гугеля, больницу скорой медицинской помощи, пообщается с учащимися Мариупольского городского лицея.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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