Ремонтная бригада ДТЭК рассчитывает восстановить энергоснабжение в Авдеевке в течение последующих двух дней.
Энергетики уже приступили к осмотру поврежденных линий электропередач. Работы проходят в сопровождении ОБСЕ. Об этом во время пресс-конференции заявил директор по дистрибуции электроэнергии ДТЭК Игорь Маслов, сообщает "Интерфаск-Украина".
"Если повреждения окажутся несложными, мы восстановим сегодня до конца светового дня. В случае повреждения опоры ЛЭП, времени понадобится больше. Но мы укомплектованы всем необходимым. В таком случае завершим работы завтра", - сказал он.
Главное, по мнению Маслова, чтобы не возобновились обстрелы, а на маршруте обследования не оказались минные поля.
Гендиректор АКХЗ Муса Магомедов добавил, что если будет возобновлена работа линий электропередач, то завод сможет восстановить объемы производства продукции в течение трех-четырех суток.
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Энергетики планируют возобновить энергоснабжение Авдеевки в течение двух дней
Ремонтная бригада ДТЭК рассчитывает восстановить энергоснабжение в Авдеевке в течение последующих двух дней.
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Редакция «Мариупольских новостей»