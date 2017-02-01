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Рубрика: Новости Донбасса
01-02-2017, 15:33
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Энергетики планируют возобновить энергоснабжение Авдеевки в течение двух дней

Ремонтная бригада ДТЭК рассчитывает восстановить энергоснабжение в Авдеевке в течение последующих двух дней.

Энергетики уже приступили к осмотру поврежденных линий электропередач. Работы проходят в сопровождении ОБСЕ. Об этом во время пресс-конференции заявил директор по дистрибуции электроэнергии ДТЭК Игорь Маслов, сообщает "Интерфаск-Украина".

"Если повреждения окажутся несложными, мы восстановим сегодня до конца светового дня. В случае повреждения опоры ЛЭП, времени понадобится больше. Но мы укомплектованы всем необходимым. В таком случае завершим работы завтра", - сказал он.

Главное, по мнению Маслова, чтобы не возобновились обстрелы, а на маршруте обследования не оказались минные поля.

Гендиректор АКХЗ Муса Магомедов добавил, что если будет возобновлена работа линий электропередач, то завод сможет восстановить объемы производства продукции в течение трех-четырех суток.




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Редакция «Мариупольских новостей»