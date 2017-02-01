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Рубрика: Новости Мариуполя
01-02-2017, 16:26
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В Мариуполе с сегодняшнего дня дорожает интернет

Как мы уже писали ранее, с 1 февраля подорожает интернет и кабельное телевидение. Информацию о повышении тарифов подтвердили и популярные в Мариуполе провайдеры.

Так, с сегодняшнего дня стоимость услуг изменилась, размер ежемесячной абонплаты для мариупольцев повысится на сумму от 30 до 50 гривен.

Напомним, изменение тарифов провайдеры объясняют вступлением в силу с 1 января Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании» относительно уточнения условий распространения программ телерадиоорганизаций в составе универсальной программной услуги». Кроме того, отмечается, что за последний год себестоимость предоставления услуг интернет и телевидения выросла на 57%.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»