В Мариуполе с сегодняшнего дня дорожает интернет

Как мы уже писали ранее, с 1 февраля подорожает интернет и кабельное телевидение. Информацию о повышении тарифов подтвердили и популярные в Мариуполе провайдеры.



Так, с сегодняшнего дня стоимость услуг изменилась, размер ежемесячной абонплаты для мариупольцев повысится на сумму от 30 до 50 гривен.



Напомним, изменение тарифов провайдеры объясняют вступлением в силу с 1 января Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании» относительно уточнения условий распространения программ телерадиоорганизаций в составе универсальной программной услуги». Кроме того, отмечается, что за последний год себестоимость предоставления услуг интернет и телевидения выросла на 57%.