Объявленный режим прекращения огня под Авдеевкой нарушен. Бригада электромонтажников попала под хаотичный обстрел. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
По его словам, работники вынуждены были лечь на землю, спасаясь от выстрелов.
"Ремонтники не дошли ориентировочно 300 метров до места возможного разрыва ЛЭП", - добавил Жебривский.
Под огонь также попали пиротехнические группы ГСЧС. К счастью, пострадавших и погибших нет.
- Главная /
- Новости Донбасса /
- Ремонтная бригада не успела дойти до ЛЭП под Авдеевкой, начался обстрел
Рубрика: Новости Донбасса
01-02-2017, 16:38
Просмотров: 454
Комментариев: 0
Ремонтная бригада не успела дойти до ЛЭП под Авдеевкой, начался обстрел
Объявленный режим прекращения огня под Авдеевкой нарушен. Бригада электромонтажников попала под хаотичный обстрел. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Loading...
Читайте также:
Энергетики планируют возобновить энергоснабжение Авдеевки в течение двух дней
Работы проходят в сопровождении ОБСЕ
Авдеевка после обстрела: есть новые разрушения, обнаружено тело женщины с многочисленными ранениями
Новые фото с места событий
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»