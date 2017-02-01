Ремонтная бригада не успела дойти до ЛЭП под Авдеевкой, начался обстрел

Объявленный режим прекращения огня под Авдеевкой нарушен. Бригада электромонтажников попала под хаотичный обстрел. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.



По его словам, работники вынуждены были лечь на землю, спасаясь от выстрелов.



"Ремонтники не дошли ориентировочно 300 метров до места возможного разрыва ЛЭП", - добавил Жебривский.



Под огонь также попали пиротехнические группы ГСЧС. К счастью, пострадавших и погибших нет.