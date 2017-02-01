Гуманитарная ситуация в зоне обострения конфликта на Донбассе

Ринат Ахметов направил все необходимые ресурсы на спасение мирных жителей населенных пунктов в зоне боевых действий. Об этом сегодня в ходе пресс-брифинга в ИА «Українські новини» заявила координатор Гуманитарного штаба Римма Филь.



«В связи с обострившейся ситуацией, Ринат Ахметов поставил перед нами задачу – не допустить гуманитарную катастрофу и помочь выжить мирному населению. Ситуация требует объединения всех усилий, чтобы помочь на линии фронта. Совместными усилиями Гуманитарного штаба, Метинвеста и ДТЭК мы оказываем оперативную помощь, в которой крайне нуждаются люди, чтобы не допустить гуманитарную катастрофу», – сообщила Римма Филь.



Гуманитарный штаб. Экстренная помощь



Штаб Рината Ахметова уже доставил в Авдеевку 10 тонн продуктов для мирных жителей. Это крупы, макароны, паштет, горох, подсолнечное масло, сахар, чай, кофе, вода и одноразовая посуда для организации МЧС горячего питания. Еще партию продуктов Штаб Ахметова направляет в Бахмутский и Славянский районы для эвакуированных из зоны конфликта мирных жителей (по последним данным там находится порядка 800 человек).



Гуманитарный штаб. Системная работа



Параллельно с оказанием экстренной помощи Штаб продолжает регулярные поставки наборов выживания на Донбасс. Вчера автоколонна привезла продукты в Донецк. Сегодня утром отправлена еще одна колонна в Мариуполь – для дальнейшей доставки помощи жителям линии соприкосновения. В связи с обстрелами треть пунктов выдачи в Донецке приостановили работу, остальные – перешли на режим работы в чрезвычайной ситуации.



Ежедневно поступают сообщения о ранениях мирных жителей. Всего, по нашим предварительным данным, с 29 января ранения получили не менее 18 мирных жителей в Авдеевке, Макеевке, Донецке, Марьинке. За последние двое суток только в Авдеевке было ранено 5 мирных жителей. Один из них находится на амбулаторном лечении, 2 – в больнице в Днепре. Информация еще по 2 пострадавшим сейчас уточняется. Штаб готов оказать помощь в лечении всем мирным жителям, пострадавшим во время обострения конфликта.



ДТЭК



С 29 января и до сих пор выведены из строя две последние линии электропередачи в Макеевке, одна из них также питает Авдеевку, другая – Авдеевку и Донецкую фильтровальную станцию.



С этого времени Авдеевка, Авдеевский Коксохим и Донецкая фильтровальная станция полностью обесточены. Город без света, тепла и воды. Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой кроме 16-ти тысяч жителей Авдеевки часть Донецка, Ясиноватой, а также жителей Красногоровки, поселков Верхнеторецкого, Васильевки, Спартака.



«Сегодня в 12:04 мы получили разрешение на работу, был дан «зеленый коридор». 30 минут назад первые три бригады ДТЭК выехали на место, чтобы выявить все повреждения. Но я опасаюсь двух факторов: мы до сих пор не знаем объемов повреждений, а они могут быть значительными. Также возможны несанкционированные нарушения «зеленого коридора». Я очень надеюсь, что условия прекращения огня нарушены не будут. И мы сможем выполнить все необходимые работы по восстановлению энергообеспечения завода и города. Ремонтные работы продляться в лучшем случае до конца светового дня. Если не восстановим сегодня, то обязательно сделаем завтра», – сказал Игорь Маслов, директор по дистрибуции электроэнергии «ДТЭК Энерго».



МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ



Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ), входящий в Группу Метинвест, находится на линии разграничения и с начала боевых действий постоянно подвергается обстрелам. Его остановка может привести к гуманитарной катастрофе в городе. В результате последних обстрелов, повредивших линии электропередач, предприятие обесточено и находится в состоянии горячей консервации. В случае если в батареях не удастся поддерживать необходимую температуру, запустить их повторно уже не получится.



«Мы пережили тяжелые события, был обесточен завод при температуре – 20. Чтобы дать тепло на Авдеевку и не разморозить отопительную систему города нам пришлось вывести в консервации три батареи – 6,7 и 8, снизив производство кокса втрое. Но если бы мы это не сделали, то, по расчетам энергетиков, от момента отключения до полной заморозки системы прошло бы всего 6 часов. Город не существует без завода, завод не существует без города. Это единая система, единое водо- и энергоснабжение. Поэтому мы прикладываем все усилия, чтобы сохранить работоспособность нашего комбината. Но мы бы не справились сами. Призыв Рината Ахметова оказать помощь Авдеевке был услышан моментально. В ситуации обострения все активы оперативно предлагают помощь. Полным ходом идет закупка материалов для восстановления разрушений», – рассказал Муса Магомедов, генеральный директор Авдеевского коксохимзавода.



Город и предприятие связаны друг с другом всеми коммуникациями, включая даже канализацию. В случае полной остановки АКХЗ под угрозой окажется отопление многоквартирных домов Авдеевки.