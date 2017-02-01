В Красногоровке возле жилого дома обнаружены неразорвавшиеся снаряды

Информация о том, что по улице Седова находятся предметы, похожие на взрывоопасные предметы, поступило от местных жителей, сообщили в пресс-службе полиции.

На место происшествия прибыли сотрудники Марьинского отдела полиции и ГСЧС, вызваны взрывотехники из областного главка полиции. Правоохранители насчитали четыре 122-миллиметровых снаряда. Первый находился возле жилого дома, второй - на дороге и еще два в поле.

Сейчас полицейские обеспечивают безопасность граждан: оцепили территорию и эвакуировали граждан. Ожидают приезда взрывотехников.