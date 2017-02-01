Прибывшая в Мариуполь делегация министров Франции и Украины побывала на блокпосту и водоочистительной станции

Делегация из Франции совместно с министром оккупированных территорий и ВПЛ Вадимом Чернышом и замглавой Донецкой ОВГА Евгением Вилинским в рамках визита в Мариуполь посетила блокпост на окраине микрорайона "Восточный". Их сопровождал городской голова Вадим Бойченко, сообщили в пресс-службе горсовета.



Мэр рассказал о том, как два года назад дома микрорайона содрогались от обстрелов, а снаряды "Града" обрушились на жилой массив. "Похожая ситуация сейчас в Авдеевке", - отметил Вадим Бойченко.

Мэр отметил, что благодаря слаженной работе ВСУ, поддержке Нормандской четверки и международных лидеров удалось максимально сдвинуть от города линию соприкосновения. "К сожалению, с октября ситуация начала снова обостряться. Но город надежно защищен", - подчеркнул Вадим Бойченко.



Здесь же представители ОБСЕ показали, как при помощи видеонаблюдения контролируется ситуация вблизи блокпоста, продемонстрировав работу беспилотников и принцип управления ими.

После этого делегация направилась на водоочистительную станцию поселка Каменск. Почетным гостям показали рабочие помещения и рассказали о работе станции и ее основных проблемах. Отметили поддержку Красного креста, который помогает предприятию осуществлять поставку песка для фильтров, реагентов, запасных частей и финансовыми поступлениями.



В ходе визита министр, госсекретарь при министерстве иностранных дел и международного развития, по вопросам внешней торговли, продвижения туризма и французских граждан за границей Матиас Фекль подчеркнул, что понимает важность вопроса водоснабжения: "Гражданское население находится среди первых пострадавших от последствий боевых действий. Стороны должны учитывать важность гуманитарных вопросов и обеспечивать гражданскому населению возможность жить в нормальных условиях. Эта проблема остается в центре внимания всех переговоров и встреч".



"Я вижу Мариуполь - как город, который пишет свою историю", - подчеркнул Матиас Фекль.