В Мариуполе нет случаев африканской чумы свиней: приняты все профилактические меры

В Мариуполе состоялось заседание городской государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, которую возглавила заместитель городского головы Ксения Сухова. Присутствовали представители районных администраций, поселковых советов, пограничных служб, городские управления национальной полиции, СБУ, МЧС, руководители торгово-промышленных предприятий. Как сообщили в пресс-службе горсовета, на повестке дня рассмотрен вопрос о мерах профилактики и недопущения африканской чумы свиней на территории Мариуполя.

Было отмечено, что ситуация по африканской чуме свиней в Украине продолжает ухудшаться и приобрела общегосударственные масштабы, угрожая не только отрасли свиноводства, но и в целом сельскому хозяйству и продовольственной безопасности.

18 января 2017 в Славянске был установлен факт диагноза АЧС. "На территории Донецкой области содержатся 460 тысяч голов свиней, из них в частном секторе 30 тысяч голов. Основное поголовье свиней сконцентрировано в Покровском и Бахмутском районах. Территория города Мариуполя благополучная", - рассказали специалисты.



На данный момент в городе приняты все профилактические меры по недопущению заражения свиней и разработан план мероприятий на случай выявления заболеваемости.

Стоит отметить, что для здоровья человека данное заболевание не опасно. Одно из самых негативных последствий выявления АЧС на территории Донецкой области – ограничение экспорта продукции и потеря торгово-экономических связей с партнерами.