В Мариуполе начат капитальный ремонт пассажирских вагонов - всё по европейским нормам

В пассажирском депо Мариуполя начали капитальный ремонт подвижного состава. За год планируют отремонтировать вагоны пассажирских поездов всех направлений: Львов - Мариуполь, Киев - Мариуполь, Константиновка - Одесса и прицепной группы Мариуполь - Харьков.

"Укрзализныця" выделила 170 миллионов гривен. Эти средства потратят на модернизацию 19 вагонов. Как рассказал начальник Мариупольского пассажирского вагонного депо Виталий Коваленко, в ходе капремонта выполнят замену механизмов и изношенных узлов, отремонтируют ходовую часть, произведут внутреннюю отделку, сварку, шпатлевку и покраску вагонов. На ремонт каждого вагона в среднем уходит до 20 дней.

Он отметил, что три состава из девяти уже обновили в соответствии с европейскими нормами. Теперь поезда повышенной комфортности будут курсировать из Мариуполя в Киев и Львов. Со временем их планируют запустить и в Харьковском направлении.