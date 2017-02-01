Сегодня в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу. В итоге было подготовлено заявление с призывом о прекращении огня по всей линии соприкосновения, в частности и у Авдеевки. Об этом заявил представитель ОБСЕ Мартин Сайдик, пишет "112 Украина".
Также была отмечена необходимость отвода вооружения на расстояние не менее 15 км с каждой стороны. "К 5 февраля этого года отвести вооружение, подпадающее под действие минских соглашений, на определенное ими расстояние к соответствующей линии в места их хранения", - заявил Сайдик.
Кроме того, украинская сторона и представители Л-ДНР договорились об обмене списками пленных. По словам Сайдика, в данное время списки верифицируются сторонами.
"Речь шла о некоторых удерживаемых, которые после освобождения хотели бы остаться на территориях, подконтрольных правительству Украины. Это значит, что необходимо найти механизм, который смог бы обеспечить институцию, которая должна быть уполномочена поспособствовать возвращению личных документов удерживаемым", - добавил он.
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Итоги переговоров Контактной группы в Минске: обмен списками пленных, призыв к прекращению огня и отводу вооружений
Сегодня в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу. В итоге было подготовлено заявление с призывом о прекращении огня по всей линии соприкосновения, в частности и у Авдеевки. Об этом заявил представитель ОБСЕ Мартин Сайдик, пишет "112 Украина".
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Редакция «Мариупольских новостей»