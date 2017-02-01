В Левобережную государственную миграционную службу обратился мужчина из Харцызска с просьбой заменить паспорт в связи с повреждением старого. Во время проверки его документов обнаружены признаки подделки печатей в паспорте, сообщили в пресс-службе полиции.
Правоохранителям мужчина пояснил, что в период, когда возникла необходимость вклеить новое фото в соответствии с возрастом, возможности выехать с неподконтрольной территории у него не было. Тогда он нашел объявление, в котором за 700 гривен предлагались все услуги паспортного стола на территории Украины. Заявитель, не сомневаясь, воспользовался возможностью.
Через две недели после оплаты услуг мужчина получил паспорт с новым фото и печатями паспортного стола Орджоникидзевского района. Однако через время документ был поврежден, и поэтому он приехал в Мариуполь, по месту обновления данных, чтобы заменить его.
В Левобережном отделении полиции уже расследуется аналогичное правонарушение. В предыдущем случае женщина приехала из Макеевки для замены паспорта в связи со сменой фамилии.
По всем фактам открыты уголовные производства по ч.1 ст.358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков). Наказание, предусмотренное санкцией статьи, - лишение свободы на срок до 6 месяцев.
- Главная /
- Новости Мариуполя /
- В Мариуполе выявлены факты подделки паспортов
В Мариуполе выявлены факты подделки паспортов
В Левобережную государственную миграционную службу обратился мужчина из Харцызска с просьбой заменить паспорт в связи с повреждением старого. Во время проверки его документов обнаружены признаки подделки печатей в паспорте, сообщили в пресс-службе полиции.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Читайте также:
В Мариуполе нет случаев африканской чумы свиней: приняты все профилактические меры
Территория города благополучная
10-летнего ребенка без ведома матери вывезли из Мариуполя в Донецк
"Похитителями" оказались его родные дедушка и бабушка
Редакция «Мариупольских новостей»