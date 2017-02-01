Авдеевку поддерживают и спасают всем миром

С начала обострения конфликта, 29 января, и по сей день в районе Авдеевки продолжаются обстрелы. За это время, по данным полиции, 1 человек погиб, ранены 8 мирных жителей, повреждено более 40 частных домов и квартир.



Вследствие артударов город полностью обесточен, отопление здесь аварийное.

Оказавшихся в сложной ситуации жителей Авдеевки спасают всем миром. Во многих городах Украины собирают помощь: теплые вещи, продукты, воду и лекарства. Грузы с гуманитаркой и "общественной" помощью идут отовсюду.

Не остались равнодушными и международные организации. Так, Международный комитет Красного Креста 1 февраля отправил в Авдеевку одеяла, свечи, матрасы, фонарики, тенты и другие необходимые вещи. Каритас Украины доставил в Авдеевку из Мариуполя 1000 продуктовых наборов и 1000 наборов личной гигиены. А, Премьер Уржанс Интернасьональ, при поддержке UNICEF и АДРА Украины отправила 220 гигиенических наборов для оказания поддержки населению Авдеевки. ООН готова отправить одеяла, теплые вещи, брезент для крыш.



Наборы будут раздаваться жителям Авдеевки в точках обогрева, точках раздачи горячей пищи и оказания помощи.