Кинологический центр полиции в Мариуполе готовят к открытию в конце февраля

В Мариуполе готовится к открытию Кинологический центр областной полиции, сообщили в пресс-службе ГУНП в Донецкой области.



Заброшенную ранее базу начали восстанавливать. Здесь постепенно возводятся помещение за помещением, вольеры для собак, обустраиваются площадки для тренировок четвероногих напарников полицейских.

Сейчас в кинологическом центре тренируется 10 собак, которые специализируются на поиске оружия, взрывчатки, наркотиков и розыску людей. Открытие центра планируется на конец февраля.

"Кинологический центр позволит нам увеличить количество собак, можно будет заниматься их воспитанием, а это отразится на качестве раскрытия преступлений - тяжких и особо тяжких. Я думаю, со временем кинологический центр в Мариуполе, построенный при совместном участии представителей крупного металлургического предприятия ММК им. Ильича, при поддержке местных властей, станет лучшим в Украине", - отметил начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.