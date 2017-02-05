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Рубрика: Новости Мариуполя
05-02-2017, 09:25
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Сартану восстанавливают после обстрела (ДОПОЛНЕНО)

Сегодня с утра начались полномасштабные работы по восстановлению Сартаны после обстрела. Накануне мэр Мариуполя Вадим Бойченко провел рабочее совещание и определил приоритеты.

Так, 47 домов нуждаются в различных видах ремонта. В первую очередь, работы будут производиться на улицах Северной, Пушкина, Крайней и Шмидта. Здесь были зафиксированы самые большие повреждения, сообщил секретарь городского совета Степан Махсма.

Помощь на месте оказывает ММК им.Ильича. Работники предприятия в составе строительных бригад помогают людям в восстановлении жилья, кроме того, комбинат выделил стройматериалы.

Дополнено.

«Фонд развития Мариуполя помог закупить стройматериалы на сумму в 35 тысяч гривен, окна  на сумму в 54 тысячи гривен предоставил комбинат имени Ильича. Кроме того, на склад поселкового совета доставлены деревянные брусья, кирпичи, рубероид, профлисты», - рассказал на месте заместитель городского головы Михаил Когут.

Бригады ремонтируют кровлю, начали устанавливать пластиковые окна.

Совместными усилиями все необходимые работы планируют завершить до вечера.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»