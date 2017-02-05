Ремонт Авдеевской ЛЭП затруднен: российская сторона СЦКК ввела ограничения

Сегодня утром украинские ремонтные бригады в сопровождении сотрудников ГСЧС выйдут на место порыва ЛЭП у Авдеевки. Российская сторона СЦКК предоставила письменную гарантию «режима тишины». Об этом рассказал глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский.



В свою очередь, пресс-центр АТО сообщает, что по предложению первого заместителя СММ ОБСЕ Александра Хуга, режим прекращения огня должен начаться с 8:00 5 февраля в районе, ограниченном населенными пунктами Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт-Пески и двумя районами города Донецк. После этого должны начаться ремонтные работы.



Отмечается, что ВСУ и украинская сторона СЦКК полностью поддержали данную инициативу и тоже предоставили письменные гарантии безопасности. "В то же время, российская сторона СЦКК по состоянию на 6:00 5 февраля в одностороннем порядке ограничила количество работников и саперов, необходимых для проведения ремонтных работ, до 10 человек, в то время, когда для их качественного выполнения необходимо не менее 30 человек. Такой неконструктивный подход к решению гуманитарных проблем значительно затрудняет восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса", - отметили в Штабе.