При Донецкой областной военно-гражданской администрации был создан штаб и контактный центр по координации гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба КМУ.
«В субботу, 4 февраля, состоялось первое заседание штаба, на котором, при поддержке Управления ООН по координации гуманитарных дел и Министерства временно оккупированных территорий Украины, была разработана единая база потребностей из городов и районов Донецкой области, в которых продолжается эскалация конфликта, и создана система быстрого реагирования на эти потребности», - говорится в сообщении.
При ДонОВГА работает круглосуточная горячая линия для переселенцев и желающих выехать из обстреливаемых городов и районов Донецкой области.
Телефоны горячей линии: (066) 809 98 48, (073) 424 14 82, (096) 119 65 56.
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Жители Донетчины теперь круглосуточно могут узнать, как получить гумпомощь или уехать из обстреливаемых городов
При Донецкой областной военно-гражданской администрации был создан штаб и контактный центр по координации гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба КМУ.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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