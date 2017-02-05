В Авдеевке относительно спокойно: газ и тепло в квартирах жителей есть, вода подается по графику

Ночь в Авдеевке прошла относительно спокойно, были единичные обстрелы на окраинах города. Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.



"Газ и теплоснабжение в квартирах Авдеевки есть, воду подаем по графику. Больница и Укртелеком работают в штатном режиме", - отметил руководитель ВГА.



По его словам, подразделения Национальной полиции работают в усиленном режиме для обеспечения порядка в городе.



"Кстати, очень помогли и разгрузили поток людей созданные вчера нацполицией в окрестностях Авдеевки два дополнительных пункта обращений граждан. Эти пункты работают также и в режиме пунктов обогрева, питания и оказания гуманитарной помощи. По городу работают машины которые развозят продукты питания и теплые вещи. Усиленное внимание уделяем людям с особыми потребностями", - добавил Жебривский.