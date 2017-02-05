Ночь в Авдеевке прошла относительно спокойно, были единичные обстрелы на окраинах города. Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
"Газ и теплоснабжение в квартирах Авдеевки есть, воду подаем по графику. Больница и Укртелеком работают в штатном режиме", - отметил руководитель ВГА.
По его словам, подразделения Национальной полиции работают в усиленном режиме для обеспечения порядка в городе.
"Кстати, очень помогли и разгрузили поток людей созданные вчера нацполицией в окрестностях Авдеевки два дополнительных пункта обращений граждан. Эти пункты работают также и в режиме пунктов обогрева, питания и оказания гуманитарной помощи. По городу работают машины которые развозят продукты питания и теплые вещи. Усиленное внимание уделяем людям с особыми потребностями", - добавил Жебривский.
- Главная /
- Новости Донбасса /
- В Авдеевке относительно спокойно: газ и тепло в квартирах жителей есть, вода подается по графику
В Авдеевке относительно спокойно: газ и тепло в квартирах жителей есть, вода подается по графику
Ночь в Авдеевке прошла относительно спокойно, были единичные обстрелы на окраинах города. Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Читайте также:
Жители Донетчины теперь круглосуточно могут узнать, как получить гумпомощь или уехать из обстреливаемых городов
Создан штаб и контактный центр по координации гуманитарной помощи
Ремонт Авдеевской ЛЭП затруднен: российская сторона СЦКК ввела ограничения
В одностороннем порядке было ограничено количество работников и саперов
Редакция «Мариупольских новостей»