vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1905 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
05-02-2017, 10:44
Просмотров: 1998
Комментариев: 0

В Авдеевке относительно спокойно: газ и тепло в квартирах жителей есть, вода подается по графику

Ночь в Авдеевке прошла относительно спокойно, были единичные обстрелы на окраинах города. Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Газ и теплоснабжение в квартирах Авдеевки есть, воду подаем по графику. Больница и Укртелеком работают в штатном режиме", - отметил руководитель ВГА.

По его словам, подразделения Национальной полиции работают в усиленном режиме для обеспечения порядка в городе.

"Кстати, очень помогли и разгрузили поток людей созданные вчера нацполицией в окрестностях Авдеевки два дополнительных пункта обращений граждан. Эти пункты работают также и в режиме пунктов обогрева, питания и оказания гуманитарной помощи. По городу работают машины которые развозят продукты питания и теплые вещи. Усиленное внимание уделяем людям с особыми потребностями", - добавил Жебривский.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Ремонт Авдеевской ЛЭП затруднен: российская сторона СЦКК ввела ограничения

В одностороннем порядке было ограничено количество работников и саперов


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»