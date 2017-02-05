Национальный отбор «Евровидения-2017»: определены первые финалисты

Вчера состоялся первый полуфинал национального отбора на Евровидение 2017 от Украины. На сцене выступили восемь конкурсантов, имена которых определились по результатам жеребьевки, прошедшей 20 января: СКАЙ, Рома Веремейчик и группа LUMIERE, Monochromea, Laliko, Сальто Назад, MamaRika, TAYANNA и Арсен Мирзоян.

Система голосования на нацотборе осталась такой же, как и в прошлом году: жюри выставляют участникам баллы, зрители голосуют путем SMS, после чего баллы от судей и зрителей суммируются. В состав жюри вошли Константин Меладзе, Андрей Данилко и Джамала.

Так, имена первых финалистов были определены. Ими стали группа Сальто Назад и певица TAYANNA.

Два других полуфинала состоятся 11 и 18 февраля. В каждом из этих полуфиналов также выступят по восемь исполнителей. Имя артиста, который весной представит Украину на песенном конкурсе, определится в финале - 25 февраля.