В Мариуполе на протяжении трех месяцев работает управление по вопросам развития и поддержки ОСМД. Его специалисты помогают мариупольцам с вопросами организации, развития и поддержки объединений совладельцев многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе горсовета.
Также здесь консультируют совладельцев, обучают управленцев и бухгалтеров работать с компьютером и офисными программами, помогают разобраться в системе электронных публичных закупок «ProZorro».
Ежедневно в управление приходит более 30 человек. Чаще всего их интересуют вопросы реализации капитальных ремонтов, взаимодействие с жилищно-коммунальными структурами, правила участия в мини-проектах и оформление отчетов.
За небольшой срок существования, управление выполнило колоссальный объем работы. «Мы должны защищать права и интересы собственников, обеспечить надлежащее содержание и использование общего имущества, формировать гражданское общество и сделать все, чтобы совладельцы чувствовали себя полноправными хозяевами своего многоквартирного дома и не боялись брать на себя ответственность», - отметил начальник управления по вопросам развития и поддержки ОСМД департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Визенков.
Управление еще планирует создать настольную книгу ОСМД и школу молодого управленца.
- Главная /
- Новости Мариуполя /
- Мариупольцам помогают создавать ОСМД: ежедневно за помощью обращается более 30 человек
Мариупольцам помогают создавать ОСМД: ежедневно за помощью обращается более 30 человек
В Мариуполе на протяжении трех месяцев работает управление по вопросам развития и поддержки ОСМД. Его специалисты помогают мариупольцам с вопросами организации, развития и поддержки объединений совладельцев многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе горсовета.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Читайте также:
Сартану восстанавливают после обстрела (ДОПОЛНЕНО)
С утра начались полномасштабные работы
Доверяете ли вы полиции? В Мариуполе стартовал соцопрос
Его проводят студенты мариупольского вуза
Редакция «Мариупольских новостей»