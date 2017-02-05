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Рубрика: Новости Мариуполя
05-02-2017, 11:25
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Мариупольцам помогают создавать ОСМД: ежедневно за помощью обращается более 30 человек

В Мариуполе на протяжении трех месяцев работает управление по вопросам развития и поддержки ОСМД. Его специалисты помогают мариупольцам с вопросами организации, развития и поддержки объединений совладельцев многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе горсовета.

Также здесь консультируют совладельцев, обучают управленцев и бухгалтеров работать с компьютером и офисными программами, помогают разобраться в системе электронных публичных закупок «ProZorro».

Ежедневно в управление приходит более 30 человек. Чаще всего их интересуют вопросы реализации капитальных ремонтов, взаимодействие с жилищно-коммунальными структурами, правила участия в мини-проектах и оформление отчетов.

За небольшой срок существования, управление выполнило колоссальный объем работы. «Мы должны защищать права и интересы собственников, обеспечить надлежащее содержание и использование общего имущества, формировать гражданское общество и сделать все, чтобы совладельцы чувствовали себя полноправными хозяевами своего многоквартирного дома и не боялись брать на себя ответственность», - отметил начальник управления по вопросам развития и поддержки ОСМД департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Визенков.

Управление еще планирует создать настольную книгу ОСМД и школу молодого управленца.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»