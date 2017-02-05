Работа на грани: на меткомбинате имени Ильича делается все возможное, чтобы избежать остановки

Металлургический комбинат имени Ильича продолжает испытывать трудности с поставкой кокса. Практически 99 процентов топлива должно приходить на предприятие с Авдеевского коксохимического завода, однако из-за непрекращающихся боевых действий, коксохим так нормально и не заработал.



Для отладки производственного процесса коксохимикам нужно около недели, еще 16 часов требуется для доставки кокса мариупольским металлургам. «В обычное время мы производили порядка 11 тысяч тонн чугуна при расходе кокса около 5,5 тысячи тонн. Из-за перебоев с поставками из Авдеевки мы вынуждены производить порядка 6 тысяч тонн чугуна с расходом кокса чуть более 3 тысяч тонн», – рассказывает начальник доменного цеха меткомбината имени Ильича Александр Науменко.



По его словам, сложившаяся ситуация требует от доменщиков большого внимания, поскольку печи с неполной нагрузкой нуждаются в особом постоянном контроле и дополнительной настройке. На данный момент одна из четырех постоянно действующих печей остановлена, на остальных снижена интенсивность плавки, агрегаты работают на минимальных параметрах. «Важно помнить, что от доменного цеха зависит вся газовая сеть комбината, и если в работе останется лишь одна печь – это будет почти аварийная ситуация», – говорит Александр Науменко.



На меткомбинате имени Ильича – полупустая транспортная эстакада. В обычное время ее площадь заполнена целиком, там одновременно может быть порядка 20 тысяч тонн топлива, в то же время на предприятие постоянно шли новые составы с коксом. Металлурги практически использовали все свои стратегические запасы. «Ситуация продолжает оставаться стабильно тяжелой, производство загружено приблизительно на 60%. В ближайшие дни мы ждем 15 тысяч тонн топлива, это перераспределение с Енакиевского металлургического комбината», – говорит генеральный директор ММК им.Ильича Юрий Зинченко. По словам первого руководителя предприятия, сейчас весь производимый чугун максимально направляется на производство стали и проката. Это делается для того, чтобы выполнить обязательства перед заказчиками и клиентами.



«Несмотря ни на что, мы в полном объеме выплачиваем заработную плату трудовому коллективу, на данный момент нет предпосылок для простоя предприятия и сокращения рабочего дня», – заявил Юрий Зинченко.