Ремонтные бригады приступили к ремонту поврежденных в результате обстрелов линий электроснабжения, питающих Авдеевский коксохимический завод и Донецкую фильтровальную станцию. Об этом сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.
"Наконец-то начались ремонтные работы. СММ по-прежнему оказывает содействие в локализованном прекращении огня вместе с СЦКК. Оно должно соблюдаться", - говорится в сообщении в Тwitter.
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Рубрика: Новости Донбасса
05-02-2017, 12:59
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Энергетики приступили к ремонту поврежденных ЛЭП, питающих Авдеевский коксохим и ДФС
Ремонтные бригады приступили к ремонту поврежденных в результате обстрелов линий электроснабжения, питающих Авдеевский коксохимический завод и Донецкую фильтровальную станцию. Об этом сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»