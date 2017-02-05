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Рубрика: Новости Донбасса
05-02-2017, 12:59
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Энергетики приступили к ремонту поврежденных ЛЭП, питающих Авдеевский коксохим и ДФС

Ремонтные бригады приступили к ремонту поврежденных в результате обстрелов линий электроснабжения, питающих Авдеевский коксохимический завод и Донецкую фильтровальную станцию. Об этом сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

"Наконец-то начались ремонтные работы. СММ по-прежнему оказывает содействие в локализованном прекращении огня вместе с СЦКК. Оно должно соблюдаться", - говорится в сообщении в Тwitter.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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