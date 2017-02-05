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Рубрика: Новости Донбасса
05-02-2017, 13:18
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На блокпосту народный депутат ударил правоохранителя при исполнении служебных обязанностей, - полиция

Сотрудник Бахмутского отдела полиции обратился в местную больницу с ушибом грудной клетки и был госпитализирован. Травму он получил на блокпосту в Бахмуте при исполнении служебных обязанностей, когда группа людей пыталась помешать проверке их автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе полиции, установлено, что 4 февраля на блокпосту был остановлен автомобиль с 8 гражданами в военной форме, у одного из которых выявлен карабин СКС.

В рамках контрдиверсионных мероприятий, которые проводятся в области по распоряжению штаба АТО, транспортные средства подлежат необходимой проверке с целью прекращения трафика нелегального оружия и его утечки в мирные области Украины для сохранения жизни граждан.

"По словам работника полиции, присутствовавший на месте один из народных депутатов Украины, которые принимают участие в блокаде железнодорожного переезда в Бахмуте, начал конфликтовать и препятствовать осуществлению проверки. Он дал указание водителю покинуть территорию блокпоста и ударил сотрудника полиции в область туловища. Во время конфликта депутат высказывался нецензурной бранью, высказывал угрозы физической расправы в сторону полицейских, которые выполняли свои обязанности, выказывал намерения отобрать у них оружие, в случае осуществления проверок указанного автомобиля на других блокпостах", - заявили в полиции.

Указанный факт зарегистрирован в Единый журнал учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях, проводится проверка.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»