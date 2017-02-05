Ушла спустя 1,5 часа после родов: переселенка бросила младенца в роддоме Мариуполя

Правоохранители устанавливают местонахождение роженицы-переселенки, которая оставила младенца в роддоме Мариуполя, сообщает пресс-служба полиции.



Установлено, что женщину в перинатальный центр привел мужчина 1983 года рождения. Через полтора часа после родов он забрал новоиспеченную маму, оставив ребенка в учреждении.



Медики рассказали, что при поступлении у женщины никаких документов при себе не было, по ее словам, она является жительницей Макеевки, 1990 года рождения.



"Сейчас существует угроза ее жизни, ведь у женщины в любой момент может открыться кровотечение, которое может привести к летальному исходу. Первые трое суток после родов она должна находиться под контролем специалистов. Кроме того, никаких документов о желании оставить ребенка нею не написано", - сообщили в полиции.



Полицейские развернули комплекс первоочередных следственных и оперативных действий, направленных на поиски матери, проверяется достоверность предоставленных личных данных. По результатам проведенных мероприятий будет решаться вопрос о дальнейшей судьбе ребенка и дана правовая оценка действиям роженицы.



Полицейские обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией о личности матери или ее местонахождении, обращаться в полицию по телефону 102.