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Рубрика: Происшествия
05-02-2017, 13:34
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Ушла спустя 1,5 часа после родов: переселенка бросила младенца в роддоме Мариуполя

Правоохранители устанавливают местонахождение роженицы-переселенки, которая оставила младенца в роддоме Мариуполя, сообщает пресс-служба полиции.

Установлено, что женщину в перинатальный центр привел мужчина 1983 года рождения. Через полтора часа после родов он забрал новоиспеченную маму, оставив ребенка в учреждении.

Медики рассказали, что при поступлении у женщины никаких документов при себе не было, по ее словам, она является жительницей Макеевки, 1990 года рождения.

"Сейчас существует угроза ее жизни, ведь у женщины в любой момент может открыться кровотечение, которое может привести к летальному исходу. Первые трое суток после родов она должна находиться под контролем специалистов. Кроме того, никаких документов о желании оставить ребенка нею не написано", - сообщили в полиции.

Полицейские развернули комплекс первоочередных следственных и оперативных действий, направленных на поиски матери, проверяется достоверность предоставленных личных данных. По результатам проведенных мероприятий будет решаться вопрос о дальнейшей судьбе ребенка и дана правовая оценка действиям роженицы.

Полицейские обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией о личности матери или ее местонахождении, обращаться в полицию по телефону 102.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»