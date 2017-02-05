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Рубрика: Новости Донбасса
05-02-2017, 13:58
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Гумпомощь из Авдеевки начали распределять в другие прифронтовые города и поселки

Авдеевка продолжает получать много гуманитарной помощи практически из всех уголков Украины. Её начали распределять в другие населенные пункты прифронтовой зоны. Об этом сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский в Фейсбуке.

"Распределяем из Авдеевки и Краматорска полученную гуманитарную помощь в Красногоровку, Пески, Водяное, Опытное, Марьинку и другие населенные пункты прифронтовой зоны. Именно о таком алгоритме распределения гуманитарной помощи шла речь вчера в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко", – отметил он.

Жебривский добавил, что вчера грузовики с гумпомощью пришли из Винницы, Львовской области, а также Кривого Рога. "И даже из соседнего прифронтового Торецка приехал автомобиль с помощью. Около 40 тонн помощи получили накануне от Агентства ООН по делам беженцев", – сообщил он.

Глава Донецкой военно-гражданской администрации поблагодарил Украину за поддержку.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»