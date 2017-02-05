В зоне АТО за сутки ранены двое украинских бойцов

За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе не погиб ни один украинский военнослужащий. Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.



Однако есть пострадавшие: ранения получили двое бойцов ВСУ. Это произошло на позициях в районе Авдеевки. Военным оказали необходимую помощь.