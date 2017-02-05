За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе не погиб ни один украинский военнослужащий. Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
Однако есть пострадавшие: ранения получили двое бойцов ВСУ. Это произошло на позициях в районе Авдеевки. Военным оказали необходимую помощь.
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Рубрика: Новости Донбасса
05-02-2017, 14:07
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В зоне АТО за сутки ранены двое украинских бойцов
За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе не погиб ни один украинский военнослужащий. Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»