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Рубрика: Происшествия
05-02-2017, 14:45
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В центре Мариуполя был жестоко избит молодой человек (ДОПОЛНЕНО)

В Мариуполе средь бела дня творится беспредел. Сегодня около 14:05 в районе магазина "Обжора" 30-летний молодой человек был жестоко избит двумя прохожими лет 20-25. Об этом "Мариупольским новостям" сообщили очевидцы, на глазах которых и произошло избиение.

По словам свидетелей, на простой вопрос "что вы на меня так смотрите?", злоумышленники стали бить мужчину с особой жестокостью. У пострадавшего разбита голова, гематомы по всему телу.

На место происшествия прибыл наряд полиции. Нападавшие успели скрыться, но их в лицо запомнили друзья потерпевшего и сотрудники кафе.

Дополнено. Нашему корреспонденту удалось взять комментарий свидетеля - Сергея Дубовика. По его словам, избитый - Андрей Линник, его друг.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»