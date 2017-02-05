Работы по восстановлению поврежденных в результате обстрелов линий энергоснабжения под Авдеевкой подходят к завершению. Благодаря соблюдавшемуся режиму прекращения огня энергетикам удалось выполнить всё необходимое. Об этом сообщается на странице Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Тwitter.
"Ремонтные работы практически завершены", - сообщают наблюдатели миссии.
В ОБСЕ призвали к дальнейшему соблюдению установившегося "режима тишины".
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Рубрика: Новости Донбасса
05-02-2017, 15:58
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Ремонт поврежденных линий энергоснабжения под Авдеевкой почти завершен - ОБСЕ
Работы по восстановлению поврежденных в результате обстрелов линий энергоснабжения под Авдеевкой подходят к завершению. Благодаря соблюдавшемуся режиму прекращения огня энергетикам удалось выполнить всё необходимое. Об этом сообщается на странице Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Тwitter.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»