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Рубрика: Новости Донбасса
05-02-2017, 15:58
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Ремонт поврежденных линий энергоснабжения под Авдеевкой почти завершен - ОБСЕ

Работы по восстановлению поврежденных в результате обстрелов линий энергоснабжения под Авдеевкой подходят к завершению. Благодаря соблюдавшемуся режиму прекращения огня энергетикам удалось выполнить всё необходимое. Об этом сообщается на странице Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Тwitter.

"Ремонтные работы практически завершены", - сообщают наблюдатели миссии.

В ОБСЕ призвали к дальнейшему соблюдению установившегося "режима тишины".


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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