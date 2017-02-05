Торговую блокаду Донбасса продолжают поддерживать: присоединились новые участники

В штабе блокады анонсировали очередные новые перекрытия железной дороги на Донбассе. Об этом сообщил один из участников блокады, нардеп Семен Семенченко.



В настоящее время действует редут "Волынь" возле станции Горское-Золотое, редут "Запорожье" на переезде возле Бахмута, а также редут около станции Светланово. По словам Семенченко, в ближайшее время готовится к открытию редут "Мариуполь", к которому присоединятся мариупольские волонтеры, а также еще один редут создадут ветераны батальона "Кривбасс". Какие новые ж/д пути будут перекрыты, он не уточнил.



К слову, сегодня в Мариупольском штабе Яроша собралось более 50 активистов и представителей проукраинских организаций. Они обсудили последние события, связанные с торговой блокадой ДНР и ЛНР. Об этом говорится на официальной странице Штаба в Фейсбуке. По окончании общего собрания было решено, что они также поддержат блокаду.