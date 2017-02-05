ООH обеспокоена тем, что Украина не платит пенсии некоторым переселенцам и жителям неподконтрольных территорий

В Организации объединенных наций обеспокоены прекращением соцвыплат и пенсий некоторым переселенцам и жителям временно неподконтрольных территорий Украины. Об этом заявил координатор системы ООН в Украине Нил Уокер.



«Мы, в частности, очень серьезно обеспокоены и неоднократно поднимали вопрос по поводу прекращения соцвыплат и пенсий. В некоторых случаях, когда людей изымали из списков выплат, такие действия нарушали даже украинские законы, не говоря уже про международные. И мы настаиваем, что все граждане имеют право на соцвыплаты, независимо от того, где они живут, являются пенсионерами или ВПО», - сказал Уокер в интервью ZN.UA.



По его словам, в организации есть конкретные примеры недоработок украинской власти в гуманитарной сфере.



Кроме того, Уокер сообщил, что планы гуманитарного реагирования ООН для Украины на 2015 и 2016 годы предусматривали привлечение около 300 млн долларов в год, однако привлечь удалось только 200 и 100 млн долларов соответственно.



По его словам, недофинансирование программ связано с жесткой глобальной конкуренцией за гуманитарную помощь и уменьшением масштаба боевых действий в Донбассе.