Наконец-то в Авдеевке появился свет

Ремонтные бригады сегодня завершили работы по восстановлению линии электроснабжения под Авдеевкой. Энергетики произвели следующий этап - присоединение к трансформаторным подстанциям.



И вот, наконец-то, в Авдеевке появится свет. О восстановлении энергообеспечения сообщил в телефонном разговоре руководитель Донецкой ОВГА Павел Жебривский президенту Петру Порошенко.



"На сегодняшний день восстановлено электропитание... Через одну минуту в домах жителей Авдеевки свет будет", - сказал глава области.

О том, что в домах появился свет, подтвердил глава Авдеевской ВГА Павел Малыхин. Об этом сообщают и сами горожане.



"На Химике дали электричество!", "14-этажка со светом! Ура!", "Нам снова вернули такое благо цивилизации как электричество", "По Красной дали свет", - начали сообщать жители Авдеевки в соцсетях.