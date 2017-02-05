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Рубрика: Новости Донбасса
05-02-2017, 17:22
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Наконец-то в Авдеевке появился свет

Ремонтные бригады сегодня завершили работы по восстановлению линии электроснабжения под Авдеевкой. Энергетики произвели следующий этап - присоединение к трансформаторным подстанциям.

И вот, наконец-то, в Авдеевке появится свет. О восстановлении энергообеспечения сообщил в телефонном разговоре руководитель Донецкой ОВГА Павел Жебривский президенту Петру Порошенко.

"На сегодняшний день восстановлено электропитание... Через одну минуту в домах жителей Авдеевки свет будет", - сказал глава области.

О том, что в домах появился свет, подтвердил глава Авдеевской ВГА Павел Малыхин. Об этом сообщают и сами горожане.

"На Химике дали электричество!", "14-этажка со светом! Ура!", "Нам снова вернули такое благо цивилизации как электричество", "По Красной дали свет", - начали сообщать жители Авдеевки в соцсетях.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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