По прогнозам Укргидрометцентра, во вторник, 7 февраля, ожидается снижение температуры ночью до 13-18°, днем до 9-14° мороза; в Донецкой и Луганской областях - ночью до 19-24°, днем до 13-17° мороза.
В Мариуполе температура днем завтра составит всего 2° мороза, но уже в ночь с 7 на 8 февраля столбик термометра опустится до 19° ниже нуля. А во вторник, 8 февраля, температура окажется на отметке 13-15° мороза. Ожидается небольшой снег. Ветер восточный 7-12 м/с.
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Рубрика: Новости Мариуполя
05-02-2017, 18:10
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На Мариуполь надвигается похолодание и морозы
По прогнозам Укргидрометцентра, во вторник, 7 февраля, ожидается снижение температуры ночью до 13-18°, днем до 9-14° мороза; в Донецкой и Луганской областях - ночью до 19-24°, днем до 13-17° мороза.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»