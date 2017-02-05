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Рубрика: Новости Мариуполя
05-02-2017, 18:40
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Жителей Мариуполя напугал цвет воды в реке Кальчик

Как сообщил директор департамента по вопросам экологии, энергоменеджмента, охраны труда и гражданской безопасности Ваагн Мнацаканян, за прошедшую неделю в адрес городских служб поступали обращения жителей о состоянии и качестве воды в реке Кальчик. В частности, горожан обеспокил её цвет, сообщает пресс-служба горсовета.

По информации, предоставленной промышленными предприятиями города, аварийных ситуаций, связанных со сбросами загрязняющих веществ в реку, не происходило. По результатам анализов проб воды реки Кальчик, превышений предельно допустимых концентраций не наблюдается.

"Бурый цвет воды обусловлен высоким содержанием глины в речной воде, что, вероятно, связано с работами по промывке систем водоснабжения КП «Вода Донбасса», - сказал Ваагн Мнацаканян.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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