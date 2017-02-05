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Рубрика: Новости Донбасса
05-02-2017, 18:58
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В Авдеевке теплоснабжение перешло с аварийного на стабильный режим

Теплоснабжение Авдеевки перешло на стабильный режим работы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко со ссылкой на вице-премьера, главу Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко.

"Теплоснабжения Авдеевки с аварийного режима на резервных генераторах перешло на стабильный режим. В городе восстановлено уличное освещение. Об этом доложил президенту вице-премьер Зубко. Продолжаются работы по переходу водоснабжения на круглосуточный режим", - сообщил Цеголко в Фейсбуке.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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