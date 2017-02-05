Мэр Мариуполя лично контролирует процесс восстановления поврежденных домов в Сартане

В Сартане продолжается остекление поврежденных домов и ремонт кровли. Городской голова Вадим Бойченко лично контролирует ход восстановления поселка. Он посетил объекты, где проводятся самые масштабные работы, а также проверил, хватает ли строительных материалов и металлопластиковых оконных блоков. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

«К сожалению, в очередной раз Сартана попала под обстрел, повреждены дома. К счастью – не пострадали жители. Мы снова должны объединиться и помогать людям. Сартанцы должны знать, что их проблемы будут решены», - подчеркнул Вадим Бойченко.

Работы выполняют три бригады ММК им.Ильича и подрядная организация. Они начали установку окон в девяти домах, где наибольшее количество повреждений. Заместитель городского головы Михаил Когут отметил, что за два дня будут выполнены все работы по остеклению.

«Нам в кратчайшие сроки восстановили освещение. Помогли убрать осколки стекол. Уже поставили два окна и отремонтировали крышу. А вчера, в дождь, все повреждения закрывали пленкой. Мы и не рассчитывали на такую поддержку», - поделилась Елена, жительница улицы Северной.



Поселковый голова Александр Куркчи рассказал, что все восстановительные работы выполняются в максимально сжатые сроки: «Ко вторнику все самые масштабные повреждения будут устранены. Идут большие морозы и никто не должен мерзнуть. Здесь живут сильные люди и с пониманием относятся к сложившейся ситуации».