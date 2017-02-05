Великая … не китайская «Стена» или мыльный пузырь?

Как следует из сообщения Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), на реализацию проекта «Стена», по состоянию на 1 февраля 2017 года, потрачено 600 миллионов гривен.



Более того, было потрачено 200 миллионов гривен в прошлом, 2016 году, на реализацию Плана мероприятий по инженерно-техническому обустройству российско-украинской государственной границы, территорий, прилегающих к районам проведения АТО и Автономной Республики Крым, из которых 189,9 миллиона гривен приходится на Луганскую и Харьковскую области.



Из отчёта ГПСУ следует, что с начала реализации Плана мероприятий были установлены четыре комплекта комплексной системы защиты и контроля государственной границы на участках государственного проекта. Также изготовлено четыре боевых подвижных модуля на базе легкобронированной платформы «Тритон».



Кроме того, оборудовано следующее: 47,1 километра контрольно-следовых полос; 273,5 километра противотранспортных рвов; 153,2 километра рокадной дороги; 83,2 километра заградительного забора; девять огневых позиций на 10 человек; два опорных пункта на 120 человек и три – на 60 человек; шесть металлических наблюдательных башен.



Но… для полного завершения инженерно-технического обустройства государственной границы и введения в эксплуатацию проекта «Стена», необходимо вложить (ни много, ни мало), а ещё 3,4 миллиарда гривен.



А тем временем строительство «Стены» очень „заинтересовало“ Антикоррупционное бюро, о чём заявил глава ведомства Артем Сытник. На данный момент, по словам Сытника, осуществляются контрольные обмеры фактически выполненной работы, а затем будет проведена проверка их на соответствие с задекларированными работами.

Стоит напомнить, что первоначально, в 2014 году, инициатор строительства «Стены» экс-премьер Арсений Яценюк декларировал стоимость проекта – четыре миллиарда гривен (133 миллиона евро по сегодняшнему курсу).



Целью проекта называлась защита Украины от возможного вторжения России. В процессе, в связи с отсутствием должного финансирования, сплошная стена в проекте была заменена на противотанковые рвы, заборы, мины… В итоге проект упростили и снизили его стоимость до 33 миллионов евро.



Вообще, проект более чем непонятный, об этом говорят почти все. Так, побывав на строительстве в Харьковской области фортификационного сооружения, народный депутат Елена Сотник удивилась: „Ров с зелёненькой сеточкой и есть та самая "Стена", которая нас должна защитить от вражеских вторжений со стороны РФ?“.



На пресс-конференции 19 января 2017 года, глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная заявила о приостановке строительства «Стены» в связи с отсутствием финансирования.



А спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян назвал эту информацию не соответствующей действительности…



Достроим или не достроим, а главное – защитимся ли?