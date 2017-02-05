Фильтр оружия, наркотиков и преступников: за январь на блокпостах Донетчины пресекли 352 правонарушения

Круглосуточно правоохранители несут службу на блокпостах области. Проверки граждан - требование, которое диктует военное время. Количество жизней, которые спасло своевременное выявление боеприпасов, взрывчатки или тех, кто пытался их использовать, уже давно перевалило за тысячу, сообщили в пресс-службе полиции.



В январе через совместные блокпосты прошло более 172 000 физических лиц, более 32 тысяч легкового и 5900 единиц грузового транспорта. За этот период правоохранители благодаря системе стоп-контроля выявили 45 человек, которые принимали непосредственное участие в незаконных вооруженных формированиях, 92 человека, которые поддерживали с ними связь. Кроме того, были задержаны 18 человек, находившихся в розыске за совершение преступления, и 7 человек, которые разыскивались как без вести пропавшие.



Кроме того, за 31 день полицейские зафиксировали 25 фактов незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов, 7 раз изымалось холодное оружие, которое незаконно перевозили люди, и 3 - спецсредства.



Также в январе правоохранители на блокпостах пресекли 37 наркопреступлений, обнаружили 4 транспортных средства, которые находились в розыске как похищенные, нашли 40 мобильных терминалов, которые также находились в розыске, установили 6 фактов уничтожения, подделки или замены номеров, узлов и агрегатов транспортных средств, 28 грузовиков, перевозивших груз, в том числе металлолом, без соответствующих документов.



Проверки продолжаются.



Полиция Донецкой области в очередной раз обращается к людям с просьбой с пониманием относиться к таким вынужденным мерам безопасности и не препятствовать правоохранителям. И помнить - любая невнимательность может стоить кому-то жизни.