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Рубрика: Происшествия
05-02-2017, 20:21
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Полиция Мариуполя выясняет, кто избил мужчину возле кафе в центре города

Как мы уже писали ранее, сегодня возле одного из кафе в центре города неизвестные сильно избили 30-летнего мариупольца. Пострадавшего доставили в больницу машиной скорой помощи.

Правоохранители начали проверку по данному факту. По сообщению пресс-службы полиции, конфликт начался в кафе, расположенном на проспекте Мира.

"В полицию поступило сразу три сообщения с интервалом в 10 минут. Первыми обратились работники заведения, по словам которых, мужчина отказался платить по счету. А затем прохожие сообщили, что возле кафе обнаружен житель с видимыми признаками телесных повреждений", - отметили правоохранители.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан. Полицейские выясняют полные обстоятельства случившегося, а также - кто избил пострадавшего.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»