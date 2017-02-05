Как мы уже писали ранее, сегодня возле одного из кафе в центре города неизвестные сильно избили 30-летнего мариупольца. Пострадавшего доставили в больницу машиной скорой помощи.
Правоохранители начали проверку по данному факту. По сообщению пресс-службы полиции, конфликт начался в кафе, расположенном на проспекте Мира.
"В полицию поступило сразу три сообщения с интервалом в 10 минут. Первыми обратились работники заведения, по словам которых, мужчина отказался платить по счету. А затем прохожие сообщили, что возле кафе обнаружен житель с видимыми признаками телесных повреждений", - отметили правоохранители.
Информация о происшествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан. Полицейские выясняют полные обстоятельства случившегося, а также - кто избил пострадавшего.
- Главная /
- Происшествия /
- Полиция Мариуполя выясняет, кто избил мужчину возле кафе в центре города
Полиция Мариуполя выясняет, кто избил мужчину возле кафе в центре города
Как мы уже писали ранее, сегодня возле одного из кафе в центре города неизвестные сильно избили 30-летнего мариупольца. Пострадавшего доставили в больницу машиной скорой помощи.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Читайте также:
В Мариуполе школьница решила покончить с жизнью: она порезала себя лезвием
Ее вовремя нашли и оказали помощь
Ушла спустя 1,5 часа после родов: переселенка бросила младенца в роддоме Мариуполя
Правоохранители устанавливают местонахождение роженицы
Редакция «Мариупольских новостей»