Полиция Мариуполя выясняет, кто избил мужчину возле кафе в центре города

Как мы уже писали ранее, сегодня возле одного из кафе в центре города неизвестные сильно избили 30-летнего мариупольца. Пострадавшего доставили в больницу машиной скорой помощи.



Правоохранители начали проверку по данному факту. По сообщению пресс-службы полиции, конфликт начался в кафе, расположенном на проспекте Мира.



"В полицию поступило сразу три сообщения с интервалом в 10 минут. Первыми обратились работники заведения, по словам которых, мужчина отказался платить по счету. А затем прохожие сообщили, что возле кафе обнаружен житель с видимыми признаками телесных повреждений", - отметили правоохранители.



Информация о происшествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан. Полицейские выясняют полные обстоятельства случившегося, а также - кто избил пострадавшего.