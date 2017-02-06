Тяжелые орудия вместо будильника: с утра Мариуполь содрогается от залпов, в домах дрожат стекла

Минувшей ночью жители Мариуполя слышали звуки стрельбы. Об этом интернет-пользователи сообщают в социальных сетях: «Опять грады лупили», «Заря. падает всё ближе и ближе», «Курчатова залпы...пол вибрирует».

При этом от залпов мариупольцы проснулись и сегодня утром. «Восточный громко», «Вот опять на Восточном слышны взрывы», «У меня на кругозоре окна ходуном ходят», - пишут в соцсетях.

В пресс-центре штаба АТО сообщают о том, что на Мариупольском направлении на линии огня оказались населенные пункты Бердянское, Лебединское, Талаковка, Троицкое, Красногоровка, Павлополь, Марьинка, Водяное, Широкино, Гнутово и Новотроицкое. Здесь применили артиллерию калибра 122 и 152 мм, минометы, гранатометы, стрелковое оружие, БМП и танки. Кроме того, работали снайперы.