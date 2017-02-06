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Рубрика: Новости Донбасса
06-02-2017, 08:17
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Сегодня в Авдеевке должны заработать все школы

Сегодня, 6 февраля, в Авдеевке должны возобновить занятия во всех учебных учреждениях города.

«Все школы Авдеевки готовятся возобновить занятия», - написал глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в социальных сетях.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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