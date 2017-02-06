Сегодня в Авдеевке должны заработать все школы

Сегодня, 6 февраля, в Авдеевке должны возобновить занятия во всех учебных учреждениях города.
«Все школы Авдеевки готовятся возобновить занятия», - написал глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в социальных сетях.
Сегодня, 6 февраля, в Авдеевке должны возобновить занятия во всех учебных учреждениях города.
«Все школы Авдеевки готовятся возобновить занятия», - написал глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в социальных сетях.
Продолжаются работы по переходу на круглосуточное водоснабжение
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