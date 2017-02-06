Международный день бармена (International Bartenders Day) — профессиональный праздник, который отмечается во многих странах 6 февраля.

Дата праздника выбрана не случайно — 6 февраля отмечается День святого Аманда (St. Amand или Amandus, ок. 584—675), одного из великих христианских апостолов, который считается покровителем виноделов, пивоваров, торговцев, а также рестораторов и барменов (bartenders). Поэтому День святого Аманда стал во многих странах профессиональным праздником барменов и рестораторов.

Святой Аманд был известен своей деятельностью по евангелизации винодельческих регионов Франции, Германии и Фландрии.

Стоит отметить, что Русской Православной церковью Святой Аманд не почитается, но сам праздник — День бармена — в нашей стране прижился и с каждым годом становится все популярнее.

Как правило, в питейных и развлекательных заведениях в этот день проводятся всевозможные конкурсы барменов на лучший коктейль, состязания барменов в профмастерстве, тематические конкурсы и розыгрыши для посетителей, «хмельные» танцы и «винные» викторины... Также тут можно услышать истории создания различных вин и других напитков и, конечно же, продегустировать оные.

Ремесло бармена не случайно удостоилось своего собственного календарного праздника. Профессия этих людей не менее тяжелая, чем водителей автобусов, учителей и пожарных. Порой бармены проводят на ногах почти целые сутки, помимо этого они отличные психологи, умеют выслушать и даже дать дельный совет, а еще — нередко угадывают любимый напиток клиента с первого взгляда.

Аксиньин день, Ксения-полузимница

В этот день поминали Ксению Миласскую — христианскую святую, жившую в 5 веке, почитаемую православной церковью в лике преподобных. Желая посвятить себя Богу и не вступать в брак, она в свое время покинула Рим и отправилась на остров Кос. Там Ксения приняла постриг, а со временем вокруг нее образовалась монашеская община. По преданию, святая вела крайне аскетическую жизнь, ограничивая себя во всем.

Как замечали старики, в северных губерниях на Аксиньин день приходилась середина зимы, отсюда и прозвище святой. Также к этому времени должна была быть съедена ровно половина запасов хлеба. В народе говорили: «Полузимница пополам, да не ровно делит зиму — к весне мужику тяжелее».

Для этого дня существовали «экономические» приметы: люди тщательно изучали цены на хлеб. Если зерно на рынке дешевеет — значит, будет хороший урожай. Также говорили, что если на полухлебницу (еще одно название дня) цена низкая, то до нового хлеба она не поднимется.

Существовали и другие способы гадания. В северных районах каравай взвешивали вечером и следующим утром. Если за ночь вес хлеба убавится, то и цена на него понизится — и наоборот. На юге поступали несколько иначе: ржаной хлеб тоже оставляли на ночь, а утром смотрели на него. Если хлеба кажется больше, чем было, ждали хорошего урожая летом.

Аксиньин день называли также весноуказчиком. Считалось, что погода этого дня соответствовала погоде всей весны.

Именины:

Герасим, Денис, Иван, Ксения, Николай, Павел, Тимофей