Эксперименты с красотой

От природы ресницы были даны человеку, скорее, из функции защиты, нежели красоты. Однако кто как не современные дамы способны мельчайшие элементы собственной внешности превратить в оружие, способное сразить наповал.

Не одно столетие подряд дамы прибегали к различным уловкам совершенствования своего образа: фрукты и овощи были естественным красителем, который помогал сделать лицо более выразительным и ярким. С годами технологии и новые косметологические подходы вывели эту индустрию на совершенной иной профессиональный уровень. И сегодня обладательницам от природы небезупречных ресничек дарован шанс исправить этот маленький недостаток.

Такое дополнение внешности теперь стало общедоступным, пусть и не самым дешевым удовольствием. Декоративная косметика такого уровня шагнула далеко за пределы подиумов модных домов и рекламных роликов, где обладательницы густых, объемных и длинных ресниц, привлекая к себе внимание, демонстрируют свой неповторимый образ либо рекламируют косметический бренд.

Однако штампование образа, а также дальнейшее увеличение спроса на данный вид услуги среди женщин усиливает впечатление тяготения к излишней искусственности в женской внешности. Кроме того, далеко не все представители противоположного пола в восторге от такого преображения женщины, которое подразумевает еще и определенные обстоятельства ухода за новой внешностью.

А как вы воспринимаете такого рода преобразования внешности? Считаете просто женской уловкой по самосовершенствованию либо вычурным и ненужным преобразованием естественной красоты?