vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1285 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
06-02-2017, 09:33
Просмотров: 2170
Комментариев: 0

Полицейского на Донетчине избил нардеп Парасюк?

Как сообщалось ранее, вчера в правоохранительных органах Донецкой области заявили о том, что на блокпосту в Бахмуте народный депутат ударил полицейского. При этом имя депутата не уточнили.

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко уверяет, что это Владимир Парасюк. «Владимир Парасюк ударил полицейского на Донетчине. Это ниже плинтуса и очень плохой пример для всех украинцев, чем бы Парасюк ни мотивировал свои действия. Владимир или должен держать себя в руках, либо лечиться. Каждый – независимо от статуса и заслуг – должен соблюдать законы Украины, если мы уважаем свою страну. При бардаке и вседозволенности не будет государства», - написал Ляшко в соцсетях.

Однако сам Парасюк свою причастность к избиению отрицает: «Официальное заявление: я никого не бил. У вас плохие информаторы».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Торговую блокаду Донбасса продолжают поддерживать: присоединились новые участники

Появятся новые редуты, которые перекроют еще ряд ж/д путей


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»