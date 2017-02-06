Полицейского на Донетчине избил нардеп Парасюк?

Как сообщалось ранее, вчера в правоохранительных органах Донецкой области заявили о том, что на блокпосту в Бахмуте народный депутат ударил полицейского. При этом имя депутата не уточнили.

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко уверяет, что это Владимир Парасюк. «Владимир Парасюк ударил полицейского на Донетчине. Это ниже плинтуса и очень плохой пример для всех украинцев, чем бы Парасюк ни мотивировал свои действия. Владимир или должен держать себя в руках, либо лечиться. Каждый – независимо от статуса и заслуг – должен соблюдать законы Украины, если мы уважаем свою страну. При бардаке и вседозволенности не будет государства», - написал Ляшко в соцсетях.

Однако сам Парасюк свою причастность к избиению отрицает: «Официальное заявление: я никого не бил. У вас плохие информаторы».