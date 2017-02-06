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Рубрика: Новости Украины и мира
06-02-2017, 10:36
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Россия вновь отказалась выдать Украине Сенцова и Кольченко

Российская Федерация вновь отказалась выдать Украине заключенных украинских режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко. При этом говорится, что они являются гражданами России.

«Россия безосновательно отказалась выдать Сенцова и Кольченко. Считает их своими гражданами. Это «гражданство» было принудительно навязанное всем крымчанам одновременно с аннексией Крыма. Оба эти действия России являются ничтожными по международному праву», - написал заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов в Facebook.

Украина намерена добиваться возвращения политзаключенных через Европейский суд по правам человека и международные организации.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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